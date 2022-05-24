24 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya Ukrayna savaşının sancıları! Macaristan OHAL ilan etti

Rusya Ukrayna savaşının sancıları! Macaristan OHAL ilan etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2022
ABONE OL
Rusya Ukrayna savaşının sancıları! Macaristan OHAL ilan etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gece yarısından itibaren Macaristan’da OHAL ilan etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA