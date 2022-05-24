Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir ilk

KOMİSYON HAZIR

Sınırlandırma ve diğer konularda komisyon bünyesinde çalışmaya hazır olduklarını belirten taraflar, komisyonun ortak faaliyetinin organizasyonu ve usulüne ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

TOPLANTILAR MOSKOVA'DA VE BRÜKSEL'DE

Görüşmede, Sınır Komisyonlarının ikinci toplantısının Rusya'nın başkenti Moskova'da, üçüncü toplantısının ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılması kararlaştırıldı.

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