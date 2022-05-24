Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir ilk
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusuna karşı büyük hezimet yaşayan Ermenistan geri adımlar atmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın temasları sonrası hayata geçen Azerbaycan ile Ermenistan arasında Sınır Komisyonu formatında ilk toplantı gerçekleştirildi.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmaların uygulanması ve iki ülkenin liderlerinin talimatları doğrultusunda Azerbaycan ve Ermenistan'ın Sınır Komisyonları, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında bir araya geldi.
SINIRLAR İÇİN ÖNEMLİ ADIM
Azerbaycan komisyonuna Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Ermenistan komisyonuna ise Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan liderlik ederken, komisyonlar Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi için kurulan Sınır Komisyonu formatında ilk toplantılarını gerçekleştirdi.
KOMİSYON HAZIR
Sınırlandırma ve diğer konularda komisyon bünyesinde çalışmaya hazır olduklarını belirten taraflar, komisyonun ortak faaliyetinin organizasyonu ve usulüne ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.
TOPLANTILAR MOSKOVA'DA VE BRÜKSEL'DE
Görüşmede, Sınır Komisyonlarının ikinci toplantısının Rusya'nın başkenti Moskova'da, üçüncü toplantısının ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılması kararlaştırıldı.
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