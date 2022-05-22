23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması imzalar mı? İlham Aliyev - Charles Michel ve Paşinyan görüştü

Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması imzalar mı? İlham Aliyev - Charles Michel ve Paşinyan görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
ABONE OL
Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması imzalar mı? İlham Aliyev - Charles Michel ve Paşinyan görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika'nın başkenti Brüksel’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Görüşmenin ardından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'nın katılımı ile 3'lü görüşmeye yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı'nın daveti üzerine gittiği Brüksel'de Charles Michel ile görüştü.

Görüşmenin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Charles Michel üçlü görüşme için bir araya geldi.

Liderler görüşme öncesi basına görüntü verdi.

BARIŞ ANLAŞMASI OLUR MU?

Üçlü görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişim ve ulaşım hatlarının açılması amacıyla komisyonların oluşturulması ve bu amaçla müzakerelerin başlaması konuları yer alıyor.



Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelmişti.

Türkiye ve Azerbaycan’dan tatbikat TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN TATBİKAT
Türkiye ve Azerbaycan’dan tatbikat

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA