24 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Filistin'den ABD'ye FKÖ çağrısı! Terör listesinden çıkartın

Filistin'den ABD'ye FKÖ çağrısı! Terör listesinden çıkartın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2022
ABONE OL
Filistin’den ABD’ye FKÖ çağrısı! Terör listesinden çıkartın

Filistin yönetimi, ABD tarafından terör örgütleri listesinde yer alan Filistin Kurtuluş Örgütü hakkında açıklama yaptı. Filistin, ABD Kongresi'nin FKÖ'yü listeden çıkarmasını istedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA