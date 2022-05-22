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Türkiye ve Azerbaycan'dan Kars'ta "Haydar Aliyev-2022" tatbikatı! İşte sarsılmaz kardeşlik

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Türkiye ve Azerbaycan’dan Kars’ta Haydar Aliyev-2022 tatbikatı! İşte sarsılmaz kardeşlik

"Bizi birbirimize bağlayan sarsılmaz kardeşliğimizdir" başlığıyla Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle beraber Kars’ta icra ettiğimiz “Haydar Aliyev-2022 (Türkiye–Azerbaycan) Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Arazi Tatbikatı”nın Seçkin Gözlemci Günü gerçekleştirildi." denildi. Bakanlık ayrıca tatbikata dair görüntüleri de servis etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Kars'ta icra edilen "Haydar Aliyev-2022 (Türkiye–Azerbaycan) Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Arazi Tatbikatı"nın başarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

"SARSILMAZ KARDEŞLİK"

"Bizi birbirimize bağlayan sarsılmaz kardeşliğimizdir" başlığıyla Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle beraber Kars'ta icra ettiğimiz "Haydar Aliyev-2022 (Türkiye–Azerbaycan) Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Arazi Tatbikatı"nın Seçkin Gözlemci Günü gerçekleştirildi." denildi.

Türkiye ve Azerbaycan’dan tatbikat TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN TATBİKAT

Bakanlık ayrıca tatbikata dair görüntüleri de servis etti.





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