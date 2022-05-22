Türkiye ve Azerbaycan'dan Kars'ta "Haydar Aliyev-2022" tatbikatı! İşte sarsılmaz kardeşlik

"SARSILMAZ KARDEŞLİK"

"Bizi birbirimize bağlayan sarsılmaz kardeşliğimizdir" başlığıyla Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle beraber Kars'ta icra ettiğimiz "Haydar Aliyev-2022 (Türkiye–Azerbaycan) Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Arazi Tatbikatı"nın Seçkin Gözlemci Günü gerçekleştirildi." denildi.

Bakanlık ayrıca tatbikata dair görüntüleri de servis etti.













