Azerbaycan ile Ermenistan arasında "sınırın komisyonu" kuruyor
Azerbaycan, Ermenistan’la arasındaki sınırın belirlenmesi için bir sınır komisyonu kuracağını duyurdu. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "sınırın komisyonu" ile ilgili kararnameyi imzaladı.
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki devlet sınırının belirlenmesi ve çizilmesi konusunda uzman bir grup oluşturulacak.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırlarının belirlenmesine ilişkin Devlet Komisyonunun kurulması hakkındaki kararnameyi imzaladı.
Kararnameye göre Bakanlar Kurulu'na Devlet Komisyonu Sekreterliği ve ilgili devlet kurumlarından uzmanlardan oluşan düzenli bir uzman grubunun kurulması talimatı verildi.
MİCHEL, ALİYEV VE PAŞİNYAN İLE AĞUSTOS AYINA KADAR YENİDEN GÖRÜŞECEK
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmiş ve ikili görüşmelerin ardından üçlü görüşme gerçekleştirmişti.
Michel görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, hem Paşinyan hem de Aliyev ile yaptığı görüşmenin ardından devletlerarası sınırların belirlenmesine ilişkin komisyonlarla birkaç gün içinde sınırda buluşmak ve gelecekteki bir barış anlaşmasına ilişkin görüşmeleri ilerletme konusunda anlaştıklarını ifade etti.
Michel ayrıca, Aliyev ve Paşinyan ile temmuz veya ağustos ayına kadar bir üçlü görüşme daha yapacaklarını aktardı.
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