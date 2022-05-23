Son dakika: Başkan Erdoğan’ın NATO çıkışı PKK’yı panikletti! Örgüt sözcüsü Norveç basınında yalvardı: Boyun eğmeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" açıklamasında bulunmuştu.