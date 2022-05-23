Son dakika: Başkan Erdoğan'ın NATO çıkışı PKK'yı panikletti! Örgüt sözcüsü Norveç basınında yalvardı: Boyun eğmeyin
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu terör örgütü PKK'da panik yarattı. Norveç basınına konuşan PKK sözcüsü Zagros Hiwa, İskandinav ülkelerine çağrıda bulunarak "Erdoğan'ın baskısına boyun eğmeyin" dedi. Başkan Erdoğan, "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" açıklaması yapmıştı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından İsveç ve Finlandiya kendilerini güvence altına almak amacıyla NATO'ya üyelik için resmi başvuru yapmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" açıklamasında bulunmuştu.
PKK SÖZCÜSÜ NORVEÇ BASININDA YARDIM DİLENDİ
Gelişmelerin ardından PKK'nın sözcüsü Zagros Hiwa, Norveç basınına konuştu. Kürtlerin insan haklarına saygı nedeniyle İskandinav ülkelerine sığındığını söyleyen PKK sözcüsü, İskandinav ülkelerine seslenerek "Erdoğan'ın baskısına boyun eğmeyin" çağrısı yaptı. Norveç basını aracılığıyla sesini duyurmaya çalışan ve adeta yardım dilenen PKK sözcüsü şu ifadeleri kullandı:
"İskandinav ülkelerindeki herkesi, hem devletleri hem de insanları, Erdoğan'ın ulusal gururunuzu veya siyasi ve toprak bütünlüğünüzü etkilemesine izin vermemeye çağırıyoruz."
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