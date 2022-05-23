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Son dakika: Yunanistan’dan maske kararı! Tarih verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Son dakika: Yunanistan’dan maske kararı! Tarih verildi

SON DAKİKA: Dünya Kovid-19 sonrası ortaya çıkan yaraları sarmaya devam ediyor. Vatandaşları rahatlatan kararlar peş peşe geliyor. O ülkelerden birisi de Türkiye'nin batı komşusu Yunanistan. Ülkede Covid-19 salgını nedeniyle halka açık alanlarda zorunlu olan maske kullanımı 1 Haziran’dan itibaren kaldırılacak.

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