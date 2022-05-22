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KKTC'den flaş Kapalı Maraş açıklaması! Tek yetki hükümetimize aittir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2022
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KKTC’den flaş Kapalı Maraş açıklaması! Tek yetki hükümetimize aittir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili tek yetkinin KKTC hükümetine ait olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kapalı Maraş'a ilişkin dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını sürdürdüğü belirtildi.

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