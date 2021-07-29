KKTC'den flaş Kapalı Maraş açıklaması

Rum tarafının kışkırtma ve baskısıyla yapılan açıklamaların son örneğinin Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapıldığının altı çizilen açıklamada, Borrell'in, AB'nin Kıbrıs sorununun bir parçası haline geldiğini, Kıbrıs'a dair konulara objektif dahi bakamadıklarını bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

"ÇÖZÜM, ANCAK İKİ TARAFIN ORTAK MUTABAKATI İLE ORTAYA ÇIKACAKTIR"

AB'nin Ada'ya dair pozisyonunun, Kıbrıs Rum politikası ve söylemlerinin tekrarından ibaret olduğunu gösterdiğine değinilen açıklamada, bu sebeple, AB'nin Kıbrıs Türk tarafını sürekli olarak yok sayan bu ve benzeri açıklamalarının bir değer taşımadığına işaret edildi.