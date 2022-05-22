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Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dev dalga uyarısı yapılmadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2022
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Japonya’da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dev dalga uyarısı yapılmadı

Son dakika haberine göre: Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın İwaki bölgesinde yerel saatle 12.24'te 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ajans, depremin 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının İbaraki, Miyagi,Yamagata'da eyaletlerinde de hissedildiği kaydedildi.

Kyodo ajansına göre Fukuşima'daki "Dai-içi" ve "Dai-ni" ile İbaraki'deki "Tokai 2" nükleer santrallerinde anormallik saptanmadı.

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