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İsveç Başbakanı Anderson'dan PKK/YPG kaçamağı! Devlet televizyonunda PKK mesajı verdi YPG'ye değinmedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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İsveç Başbakanı Anderson’dan PKK/YPG kaçamağı! Devlet televizyonunda PKK mesajı verdi YPG’ye değinmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliği süreci hakkında görüşme gerçekleştirdiği İsveç Başbakanı Anderson ülkesinde devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Anderson SVT'ye yaptığı konuşmada, "Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile telefon görüşmesi yaptı.

Andersson, ülkesinin terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini de vurguladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise "Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor" ifadelerini kullandı.

DEVLET TELEVİZYONUNA KONUŞTU

Başbakan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede "İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.

Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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