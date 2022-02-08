KKTC’den ABD’ye ’Kapalı Maraş’ resti! Mantık dışı teklif...

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'hayalet şehir' olarak anılan Kapalı Maraş'ın tamamen insanlığın hizmetine sunulması için çalışmalarını sürdürüyor. Maraş bölgesinin açılmasının ardından 400 binden fazla insan bölgeyi ziyaret ederken, Rum tarafı üçüncü ülkelerden medet umarak maksimalist iddialarına uluslararası destek bekliyor. Kıbrıslı kaynaklar, GKRY'nin Maraş konusunda KKTC'nin tam yetki ve kontrol sahibi olduğu ve bölgenin geleceğine dair karar verebilecek tek ülke olduğunu kabul etmemek için her yola başvurduğunu ifade ediyor.