Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun! Batı'nın himayesindeki teröristlerden nüfus sayımı adı altında fişleme
Son dakika haberi... ABD ve Avrupalı devletlerin himayesindeki terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde nüfus sayımı adı altında fişleme yapıyor. Amaçları topladıkları uluslararası yardım paylarını artırmak.
Yerel halkı öldüren, kızları kaçıran, çocukları silah altına alan ve halkı haraca bağlayan terör örgütü YPG/ PKK yine bir kirli oyunun peşinde. İşledikleri tüm insanlık suçları belgelenmesine rağmen Avrupalı devletlerin ve ABD'nin kol kanat gerdiği militanlar, bu kez de 'nüfus sayımı' adı altında fişleme yapıyor.
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği topraklarda nüfus sayımı bahanesiyle federasyon ve uluslararası yardım payını artırma planlarının altını doldurmaya çalışıyor.
YPG/PKK'lılar, 7 Mayıs'tan itibaren Haseke'ye bağlı Malikiyye, Kamışlı ve Dirbasiyye ilçeleri ile Rumeylan Gül Ağa, Cezaa, Tel Hamis ve Tel Berrak bölgelerinde "nüfus sayımı" adını verdikleri bir tür "fişleme" çalışması başlattı.
EVLERE GİRİYORLAR
Vatandaşların evlerine giden sivil giyimli YPG/PKK'lılar, hane sahiplerine dini ve etnik kökenleri, doğum yerleri, ikamet ettikleri adres, medeni ve eğitim durumları, yerinden edilip edilmedikleri, sağlık durumları ve meslekleri hakkında sorular soruyor.
Örgüt mensuplarının, ailelerin ve yurt dışındaki yakınlarının geride bıraktığı mal varlıkları ve taşınmazları hakkında da bilgi toplaması dikkati çekiyor.
Örgüt, bir süredir bölgede ve uluslararası destekçileri nezdinde "sosyal kontrat" olarak nitelediği bir planın propagandasını yaparak dış meşruiyet arıyor.
Plan, bölge halkının demokratik iradesinin uzantısı gibi resmedilip Arapları temsil etme iddiasına sahip olacak ancak YPG/PKK hakimiyetinde yapılanacak bir idare öngörüyor. Bölgesel yapıyı Suriye'nin federe birimi olarak tasarlayan plan, federatif bir anayasal çerçeve geliştirmeyi esas alıyor.
PARALAR AB VE BM'DEN
Örgüt, Arap nüfusun hâkimiyetindeki coğrafyada Kürt nüfusun rakamlarını da yeniden düzenleyecek. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den Suriye için yapılan yardımların, Suriye içinde dağılım planlamasında nüfus yoğunluğu oldukça önemli bir kriter.
YPG/PKK'nın sözde nüfus sayımı sonrası, "sağlıklı ve güncel" veriler sağlama iddiasıyla şişirilmiş rakamlarla, işgalindeki topraklara ayrılan dış yardım payını yükseltme talebinde bulunması bekleniyor.
TAŞINMAZLARA EL KOYACAKLAR
Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, örgütün "sayım" adı altında farklı amaçlar güttüğü endişesini paylaşarak "Bölgede bulunmayanların ve örgüte muhalif olanların taşınmaz mal varlıklarını tespit etmek için çalışma yapıyorlar. Ardından, PKK'ya muhalefet edenlerin taşınmazlarına el konulacak" dedi.
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