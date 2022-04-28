Son dakika: ABD’den teröre milyon dolarlık destek! İşte YPG/PKK planı: 3500 maaşlı terörist örgüte katılacak





MAAŞLI TERÖRİST SAYISI 16 BİNDEN 19 BİN 500'E ÇIKACAK



Belgeye göre, 2023'te Pentagon, hapishane korumaları dahil toplam 3 bin 500 kişiyi daha terör örgütü PKK/YPG'nin saflarına katmayı planlıyor; böylece Suriye'de Pentagon bütçesinden maaş alanların sayısının 16 binden 19 bin 500'e çıkarılmış olacak.

PKK/YPG'nin paravan ismi SDG şemsiyesi altında, terör örgütünün sözde Anti Terör Birlikleri (HAT), İç Güvenlik Gücü ve Vilayet Güvenlik Gücü diye üç gurubun faaliyetlerinin destekleneceği ifade edilen belgede, Sözde Vilayet Güvenlik Gücü'nün sayısının artırılacağı aktarıldı.

Belgede, PKK/YPG ile Mugavir et-Tavra örgütlerine verilecek 183 milyon dolarlık desteğin 32,1 milyon dolarının eğitim ve teçhizat, 57,4 milyon dolarının lojistik destek, 71,4 milyon dolarının maaşlar, 15,3 milyon dolarının altyapı harcamaları, 7,5 milyon dolarının ise idame için kullanılacağı bilgisi yer aldı.