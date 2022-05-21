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Japonya'dan Doğu Çin Denizi'nde Çin'in "tek taraflı gaz sahası inşaatına" tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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Japonya’dan Doğu Çin Denizi’nde Çin’in tek taraflı gaz sahası inşaatına tepki

Japon hükümeti, Doğu Çin Denizi'nde sınır kabul edilen bölgede Çin'in "tek taraflı gaz sahası sondaj faaliyetine" tepki gösterdi. İki ülke kıyıları arasındaki söz konusu deniz hattı, Tokyo hükümetince "sınır çizgisi" kabul ediliyor.

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