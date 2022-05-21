Son dakika: Rusya’dan Finlandiya’ya ’gaz’ şoku: Vanayı bu sabah kapattı!

Polonya ve Bulgaristan'a gaz tedariki de daha önce aynı nedenle kesilmişti. Kesilen arz miktarının Finlandiya'nın enerji ihtiyacının yüzde 5'ine denk geldiği dolayısıyla ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı değerlendiriliyor.

Finlandiya Rusya'dan ithal ettiği gazı ısınma için de kullanan birçok Avrupa ülkesinin aksine sadece fabrikalarda kullanıyor.