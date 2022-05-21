Son dakika: Rusya'dan Finlandiya'ya 'gaz' şoku: Vanayı bu sabah kapattı!
Son dakika haberi... Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararının ardından tehditler yağdıran Rusya 'gaz' kozunu kullandı. Rusya'nın Finlandiya'ya gaz akışını bu sabah durdurduğu açıklandı.
AFP'de yer alan habere göre Rusya, NATO üyeliği konusunda pürüz yaşadığı Finlandiya'nın gaz akışını kesti. Açıklama Finlandiyalı gaz dağıtım şirketi tarafından yapıldı.
Finlandiyalı enerji şirketi Gasum tarafından yapılan açıklamada ülkenin gaz satın alırken Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmediği; gaz akışının bu sebeple durdurulduğu söylendi.
Gasum ülkenin, Finlandiya ve Esyonta'yı birbirine bağlayan Balticconnector boru hattı üzerinden gaz almaya devam edeceğini söyledi.
RUS GAZININ KESİLDİĞİ ÜÇÜNCÜ ÜLKE
Bloomberg'ün aktardığı habere göre; Finlandiya, Rusya'dan ithal ettiği yakıt için ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi sonrası Rus gazının kesileceği üçüncü ülke oldu.
NE OLMUŞTU?
Finlandiya'nın doğalgaz ithalatı şirketi Gasum tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın kendilerine sağladığı gazı Cumartesi erken saatlerinden itibaren keseceği konusunda bildirimde bulunduğunu duyurmuştu.
Polonya ve Bulgaristan'a gaz tedariki de daha önce aynı nedenle kesilmişti. Kesilen arz miktarının Finlandiya'nın enerji ihtiyacının yüzde 5'ine denk geldiği dolayısıyla ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı değerlendiriliyor.
Finlandiya Rusya'dan ithal ettiği gazı ısınma için de kullanan birçok Avrupa ülkesinin aksine sadece fabrikalarda kullanıyor.
Finlandiyalı şirketten yapılan açıklamada, "Gazprom Export, Gasum ile bulunan tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya yollanan gazın Cumartesi günü durdurulacağını bildirdi. Gasum müşterilerine doğalgaz tedarikini başka kaynaklar aracılığıyla Balticconnector Boru Hattı üzerinden sağlayacak" ifadelerine yer verildi.
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