ABD'den YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e ziyaret! Her türlü silah ve mühimmat desteği sürüyor
Türkiye karşıtı terör örgütleriyle olan yakın bağı ile bilenen ABD, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye verdiği desteği gözler önünde artırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla CENTCOM'un bölgede göreve başlayan yeni komutanı Michel Erik Kurilla, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.
ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile ilişkisini sürdürüyor. Daha öce hain terör örgütüne TIR'lar dolusu teçhizat sevk eden ABD, bölgede görev alan yeni komutanını YPG ile görüşmeye gönderdi.
ELEBAŞI ŞAHİN İLE BİR ARAYA GELDİLER
YPG/PKK'nın elebaşı 'Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, CENTCOM Komutanı olarak seçilen ve yeni görevine başlayan Michel Erik Kurilla ile görüştü.
TERÖRİST ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA: ONUR DUYDUK
Elebaşı Şahin, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Söz konusu görüşmede Kurilla ile bölgesel konuları ele aldıklarını kaydeden Ferhat Abdi Şahin isimli terörist, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"CENTCOM Komutanı Kurilla'yı kabul etmekten onur duyduk. Komutan Kurilla ile IŞİD'e karşı ortak operasyonlar, güvenlik ve bölgesel istikrar konusunda kapsamlı ve verimli bir şekilde fikir alışverişinde bulunduk. CENTCOM'un yeni yönetimi Kuzeydoğu Suriye'de istikrarı korumaya yönelik bağlılığını teyit etti."
ABD'li komutan Michel Erik Kurilla ve teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin
ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ SÜRÜYOR
Öte yandan bilindiği üzere ABD, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'ye desteğini esirgemiyor.
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