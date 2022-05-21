İsveç Başbakanını koltuğa oturtan YPG/PKK detayı! İlişkileri geliştirme anlaşması

ANDERSSON HÜKÜMETİ ANLAŞMANIN GEREĞİNİ YAPIYOR

İş başına gelmesinden günler sonra Andersson hükümetinin Dışişleri Bakanı Ann Linde, YPG/PKK'nın SDG adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed ile Stockholm'de görüştü.

Linde, 10 Aralık 2021'de yaptığı Twitter paylaşımında "Kuzeydoğu Suriye'deki durum hakkında SDG'den İlham Ahmed ile yapılan samimi görüşmeyi takdirle karşılıyoruz. İsveç aktif bir ortak olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu görüşmenin ardından örgüt yanlısı medya da dahil olmak üzere pek çok mecrada İsveç'in YPG/PKK işgalindeki bölgeye 376 milyon dolarlık desteği haberlere konu olmuştu.

Kakabaveh, 25 Mart 2022'de Facebook hesabından yaptığı bildirimde Linde'nin bu kez YPJ elebaşı Nesrin Abdullah ile görüştüğünü duyurmuş, üçlü fotoğraflar paylaştı.

İsveç, başkentindeki görüşmelerin ve ev sahipliği yaptığı toplantıların yanı sıra Suriye'nin doğusunda örgüt işgalindeki bölgelere belli aralıklarla resmi heyetler göndererek, terörist elebaşlarıyla bir araya geliyor.

YPG/PKK'nın sözde özerk yönetimlerine maddi destek sağlayan İsveç, yardım kuruluşları yoluyla da bölgedeki altyapı çalışmalarına destek veriyor.