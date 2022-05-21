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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci Filistinliyi yaraladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimci Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde fanatik Yahudi yerleşimciler, bölgede yaşayan bir Filistinli genci havalı tabancayla ateş açarak yaraladı.

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