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Afganistan'da camiye bombalı saldırı: En az 30 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Afganistan’da camiye bombalı saldırı: En az 30 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da Kunduz vilayetinde camiye yapılan bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü.

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