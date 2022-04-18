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ABD'nin Virginia eyaletindeki bir camiye İslamofobik saldırı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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ABD’nin Virginia eyaletindeki bir camiye İslamofobik saldırı

ABD’nin Virginia eyaletindeki bir caminin İslamofobik saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Saldırının, Henrico Bölgesi Polis Departmanı tarafından nefret suçu kapsamında soruşturulduğu bildirildi.

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