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AB'den Ukrayna'ya 600 milyon avroluk finansal destek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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AB’den Ukrayna’ya 600 milyon avroluk finansal destek

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 600 milyon avroluk mali destek sağladı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada mali desteğin ülkenin ekonomik istikrarını artıracağı ve kamu hizmetlerinin devam etmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

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