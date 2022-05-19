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ABD'de işsizlik maaşına rekor sayıda başvuru

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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ABD’de işsizlik maaşına rekor sayıda başvuru

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada 218 bine çıkarak 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

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