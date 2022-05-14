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BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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BAE’nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu

BAE'nin hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, yeni Devlet Başkanı olarak seçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şubat ayında BAE'yi ziyaret etmiş Şeyh Muhammet ile görüşmüştü.

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