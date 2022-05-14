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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın cenazesi toprağa verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ın cenazesi toprağa verildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Kraliyet ailesinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Birleşik Arap Emirlikleri, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini açıklarken bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

AL NAHYAN'A SON GÖREV

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

Hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı.

KRALİYET AİLESİNİN KATILIMIYLA CENAZE NAMAZI KILINDI

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan'ın cenaze namazı Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Kraliyet ailesinin katılımıyla başkent Abu Dabi'deki Şeyh Sultan bin Zayid el-Evvel Camisi'nde kılındı.

Al Nahyan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Abu Dabi'deki El-Batin Kabristanı'nda toğrağa verildi.

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