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Rusya: Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun komuta merkezlerini vurduk

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Rusya: Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun komuta merkezlerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 5 komuta merkezi ve 2 mühimmat deposunu vurduklarını bildirdi.

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