Ukrayna'dan Rusya savaşı hakkında flaş açıklama! Ne kadar Rus askeri öldürüldü?
Dünyanın korkuyla takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 26 bin 350 asker, 199 uçak, 160 helikopter ve 1187 tankını kaybettiğini bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-11 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 350 askerini daha kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, Rus ordusunun toplam 26 bin 350 asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 160 helikopter, 1187 tank, 2 bin 856 zırhlı araç, 528 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.
Rus güçlerinin 1997 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 390 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
FLAŞ AB ÜYELİĞİ MESAJI
Rusya'ya karşı 76 gündür sıkı bir mücadele veren Ukrayna, Avrupa Birliği'ne üye olabilecek mi? Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Haziran ayına işaret ederken, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa'nın lideri Macron ise, "Ukrayna'nın yakında Avrupa Birliği'ne katılması gerçekçi değil" dedi.
ZELENSKIY TARİH VERDİ
Her fırsatta hedeflerinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunu dile getiren Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy bu kez, adaylık için tarih verdi.
Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Ülkemizin Haziran ayında Avrupa Birliği aday statüsü kazanmasına ilişkin olumlu bir yanıt almayı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Rusya'nın ülkesine karşı ilan ettiği savaşın başından bu yana sık sık kamera karşısına geçen Zelenskiy, yeni açıklamalarda bulundu.
Ukrayna lideri, dünyanın karşı karşıya olduğu gıda krizinden Rusya'yı sorumlu tuttu.
MACRON'DAN FLAŞ ÇIKIŞ
Zelenski AB üyelik sürecinin hızlandırılmasına işaret ederken, Avrupa günü nedeniyle konuşma yapan Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, "Ukrayna'nın yakında Avrupa Birliği'ne katılması gerçekçi değil" ifadelerine yer verdi.
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