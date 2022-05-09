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AB'den Rusya'nın döviz rezervi hakkında flaş açıklama! Ukrayna'ya mı verilecek?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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AB’den Rusya’nın döviz rezervi hakkında flaş açıklama! Ukrayna’ya mı verilecek?

Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar hakkında açıklama yaptı. Borrell açıklamasında Rusya'nın dondurulan döviz rezervlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının değerlendirilebileceğini bildirdi.

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