Genç kızlara iğrenç "ev" teklifi! Ücretsiz kalmak için 2 şartı var
İngiltere'de, 53 yaşındaki sapık bir ev sahibinin genç kızlara yaptığı "ücretsiz ev" teklifi mide bulandırdı. Sokakta kalmış ya da evden kaçmak isteyen genç kızları ağına düşürmek isteyen Christopher Cox adlı yaşlı sapığın, düzenli cinsel birliktelik karşılığında ücretsiz ev kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.
İngiltere'de meydana gelen iğrenç olayda, 53 yaşındaki Christopher Cox adlı sapığın, cinsel ilişki ve fantezi karşılığında ücretsiz olarak ev kiraladığı öğrenildi.
"14-28 YAŞINDAKİ KIZLAR İÇİN BOŞ ODAM VAR"
Genç kızlara hitap eden ilanlar verdiği ortaya çıkan Cox'ın, "Evde mahsur kalan ve kaçmak isteyen genç kız mısın?" ve "14-28 yaşındaki kızlar için boş odam var" gibi reklamlar yaptığı öğrenildi.
AÇIK AÇIK CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETTİ
Öte yandan ilana yanıt veren bir kadına da cinsel ilişki karşılığında ücretsiz konaklama teklif ettiği de belirtildi.
YILLAR ÖNCE HABERLERE ÇIKMIŞ!
Sapık ev sahibinin bunu ilk kez yapmadığı da öğrenilirken, 2018 yılında bir gazeteci tarafından olayın ifşa edildiği ortaya çıktı.
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