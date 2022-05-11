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Genç kızlara iğrenç "ev" teklifi! Ücretsiz kalmak için 2 şartı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Genç kızlara iğrenç ev teklifi! Ücretsiz kalmak için 2 şartı var

İngiltere'de, 53 yaşındaki sapık bir ev sahibinin genç kızlara yaptığı "ücretsiz ev" teklifi mide bulandırdı. Sokakta kalmış ya da evden kaçmak isteyen genç kızları ağına düşürmek isteyen Christopher Cox adlı yaşlı sapığın, düzenli cinsel birliktelik karşılığında ücretsiz ev kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.

İngiltere'de meydana gelen iğrenç olayda, 53 yaşındaki Christopher Cox adlı sapığın, cinsel ilişki ve fantezi karşılığında ücretsiz olarak ev kiraladığı öğrenildi.

"14-28 YAŞINDAKİ KIZLAR İÇİN BOŞ ODAM VAR"

Genç kızlara hitap eden ilanlar verdiği ortaya çıkan Cox'ın, "Evde mahsur kalan ve kaçmak isteyen genç kız mısın?" ve "14-28 yaşındaki kızlar için boş odam var" gibi reklamlar yaptığı öğrenildi.

AÇIK AÇIK CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETTİ

Öte yandan ilana yanıt veren bir kadına da cinsel ilişki karşılığında ücretsiz konaklama teklif ettiği de belirtildi.

YILLAR ÖNCE HABERLERE ÇIKMIŞ!

Sapık ev sahibinin bunu ilk kez yapmadığı da öğrenilirken, 2018 yılında bir gazeteci tarafından olayın ifşa edildiği ortaya çıktı.

O SUÇLA YARGILANAN İLK KİŞİ

Eylemlerine devam eden Cox'ın 12 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtilirken, ülkede, "cinsel ilişkiye karşılık kiralık ev" kapsamında yargılanan ilk kişi olduğu kayıtlara geçti.

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