Genç kızlara iğrenç "ev" teklifi! Ücretsiz kalmak için 2 şartı var

"14-28 YAŞINDAKİ KIZLAR İÇİN BOŞ ODAM VAR"

Genç kızlara hitap eden ilanlar verdiği ortaya çıkan Cox'ın, "Evde mahsur kalan ve kaçmak isteyen genç kız mısın?" ve "14-28 yaşındaki kızlar için boş odam var" gibi reklamlar yaptığı öğrenildi.