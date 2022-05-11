Yediği lolipop dilinde yanık oluşturdu! Anne babalar dikkat

KİMYASAL YANIKLARA NEDEN OLUYOR

Özellikle ekşi şekerlerin ambalajlarında 4 yaşından küçük çocukların tüketmemesi gerektiği ve hızlı tüketilmesi sonucu dilde ve ağızda geçici de olsa tahrişe yol açabileceği konusunda uyarılar bulunuyor.

Avustralya Diş Hekimliği Derneği'nden Jonathan Teo ise ekşi şekerlerin yüksek asit ve PH seviyesi nedeniyle kimyasal yanıklara neden olabileceğini iletirken bu tatlıların oldukça tehlikeli olabileceğini söylüyor. Önceki sene bu konuya özel bir paylaşım yaptıklarını dile getiren Teo, diş hekimlerinin şekerlerden tamamen kaçınılması gerektiğini söylediğini vurguluyor.

Çocuktan yaşlıya her yaştaki bireyler için bu durumun geçerli olduğunun altını çizen uzmanlar, etiketlerin bu anlamda yetersiz kaldığını söylüyor.