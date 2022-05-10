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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den flaş AB'ye üyelik mesajı! Üyelik için tarih verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den flaş AB’ye üyelik mesajı! Üyelik için tarih verdi

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da direniş devam ediyor. Avrupa Birliği ve NATO'dan beklediği desteği alamayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy AB üyeliği hakkında umutlu açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya karşı 76 gündür sıkı bir mücadele veren Ukrayna, Avrupa Birliği'ne üye olabilecek mi? Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Haziran ayına işaret ederken, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa'nın lideri Macron ise, "Ukrayna'nın yakında Avrupa Birliği'ne katılması gerçekçi değil" dedi.

ZELENSKIY TARİH VERDİ

Her fırsatta hedeflerinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunu dile getiren Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy bu kez, adaylık için tarih verdi.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Ülkemizin Haziran ayında Avrupa Birliği aday statüsü kazanmasına ilişkin olumlu bir yanıt almayı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın ülkesine karşı ilan ettiği savaşın başından bu yana sık sık kamera karşısına geçen Zelenskiy, yeni açıklamalarda bulundu.

Ukrayna lideri, dünyanın karşı karşıya olduğu gıda krizinden Rusya'yı sorumlu tuttu.

MACRON'DAN FLAŞ ÇIKIŞ

Zelenski AB üyelik sürecinin hızlandırılmasına işaret ederken, Avrupa günü nedeniyle konuşma yapan Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, "Ukrayna'nın yakında Avrupa Birliği'ne katılması gerçekçi değil" ifadelerine yer verdi.

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