Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den flaş AB’ye üyelik mesajı! Üyelik için tarih verdi

Rusya'ya karşı 76 gündür sıkı bir mücadele veren Ukrayna, Avrupa Birliği'ne üye olabilecek mi? Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Haziran ayına işaret ederken, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa'nın lideri Macron ise, "Ukrayna'nın yakında Avrupa Birliği'ne katılması gerçekçi değil" dedi.