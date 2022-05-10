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AB'den Rusya'nın Ukrayna'ya siber saldırılarına tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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AB’den Rusya’nın Ukrayna’ya siber saldırılarına tepki

Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve üye ülkeler, "Rusya'nın Ukrayna'ya siber saldırı düzenlemesini" kuvvetle kınadı. AB'nin kınama açıklaması, ilk kez Birlik seviyesinde Rusya'yı devlet olarak doğrudan hedef aldı. Açıklamada, daha önce olduğu gibi "Rusya'dan gelen saldırılar" ifadesi yerine Rusya Federasyonu bir devlet olarak suçlandı.

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