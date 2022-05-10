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Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer ilinin Yukarı Ayrım köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığını açıkladı. Bölgenin Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.

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