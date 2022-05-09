Zelenskiy’den 9 Mayıs Zafer Günü mesajı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zafer Günü kapsamında yayınladığı mesajında, Ukraynalı filozof Hryhorii Skovoroda'nın 'Sinsi bir düşmandan daha tehlikeli bir şey yoktur, ama sahte bir arkadaştan daha zehirli bir şey yoktur' sözlerini hatırlatarak, "24 Şubat'ta sahte bir arkadaş Ukrayna'ya savaş açınca bu gerçeği anladık. Bu iki ordunun savaşı değil, bu iki dünya görüşünün savaşıdır. Skovoroda Müzesi'ni bombalayan ve füzelerinin felsefemizi yok edebileceğine inanan barbarların yürüttüğü bir savaş. Bu onları rahatsız ediyor. Onları korkutuyor. Bunun özü, kendi yollarına sahip özgür insanlar olmamızdır. Bugün bu yolda savaşıyoruz ve kimseye topraklarımızdan bir parça bile vermeyeceğiz" dedi.