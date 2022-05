Zelenskiy’den 9 Mayıs Zafer Günü mesajı!

"ATALARIMIZIN YAPTIKLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Bugün Nazizm'e karşı Zafer Günü'nün kutlandığını ifade eden Zelenski, Nazizm ile mücadele eden Ukraynalıları anarak, "8 milyondan fazla Ukraynalının öldüğü İkinci Dünya Savaşı'nda atalarımızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Her beş Ukraynalıdan biri eve dönmedi. Toplamda, savaş en az 50 milyon can aldı. 'Tekrar edebiliriz' demiyoruz çünkü sadece bir deli 2194 günlük savaşı tekrarlamak isteyebilir. Bugün Hitler rejiminin korkunç suçlarını tekrarlayan, Nazi felsefesini takip eden, yaptıkları her şeyi kopyalayan bir deli" ifadelerini kullandı.