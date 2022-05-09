Son dakika: Dünyanın gözü Rusya’da: Zafer Günü kutlamaları başladı! Putin’den flaş Ukrayna mesajı

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bu mücadele nasıl hareket etmeleri gerektiği hususunda ipuçları verdi. Bunu böyle okumak lazım. Sadece ve sadece buradaki konuşma her şeyi açıklamazdı. Bununla beraber gelecek diğer konular bakmak gerekir. Örneğin askere almak için bazı pusula konusu var acaba bunlar doğru mu? Buradan toplam olarak bir yorum yapmamız gerekecek. Şu anda biz iddiamıza devam ediyoruz. Bu iddiamızda haklıyız ve başarmak için ne varsa elimizden geleni yapacağız gibi bir okuma yapmamızda fayda var.

BATI İLE SAVAŞIYOR

Putin Batı ile savaşıyor, NATO ile savaşıyor şu anda fiilen baktığınız zaman. Dolayısıyla Putin'in söylemlerinin bu yöne doğru kaymış olması çok normal. Putin'in söyleminden okuyacağımız şey bir eşikte olmaları yönünde. Rusya'nın başarısız olduğunun söylemi doğrultusunda en büyük kanıt Çernihiv bölgesindeki birliklerini çekip bunların hepsini Donbas'a doğru aktaraması yeniden bir harekat yaptığını kendisi itiraf etmesi. Putin kendi ağzından söyledi. Hem zaman hem kuvvet kaybı olduğunu sahadaki işlerin Putin'in istediği gibi gitmediğinin doğru olduğunu gösteriyor.