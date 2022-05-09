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Son dakika: Dünyanın gözü Rusya'da: Zafer Günü kutlamaları başladı! Putin'den flaş Ukrayna mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Son dakika: Dünyanın gözü Rusya’da: Zafer Günü kutlamaları başladı! Putin’den flaş Ukrayna mesajı

Son dakika haberi... Savaş 75. günde devam ederken, Rusya'nın bugün Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen Zafer Günü kutlamaları başladı. Zafer Günü'nde önemli açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bizim asıl amacımız bize karşı başlatılan savaşı durdurmak. Ukrayna'da yapmamız gerekeni bağımsızlık için yaptık." dedi. Ukrayna'yı işgal kararını savunan Rus lider, Batılı ülkelerin Rus topraklarına işgale hazırlandığını ileri sürdü ve "Başka planları vardı, bizi dinlemediler. NATO bizim sınırlarımıza tehlike yarattı" dedi. Putin'in açıklamaları ne anlama geliyor? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Şimdi Silahlı Kuvvetlerimize ve Donbass milislerine sesleniyorum. Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni öncesinde konuşma yapan Putin, Donbass'taki milislere ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne seslenerek, "Şimdi Silahlı Kuvvetlerimize ve Donbass milislerine sesleniyorum. Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz, böylece kimse İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmasın. Öyle ki dünyada cellatlara, cezalandırıcılara ve Nazilere yer yok. Bugün, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda canları alınan herkesin, oğulların, kızların, babaların, annelerin, dedelerin, eşlerin, erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin, akrabaların, dostların anısının önünde başımızı eğiyoruz" dedi.

"NATO ÜLKELERİ BİZİ DUYMAK İSTEMEDİ"
Putin, "Geçen yıl aralık ayında, güvenlik garantileri konusunda bir anlaşma yapmayı teklif ettik. Rusya, Batı'yı dürüst bir diyaloğa, makul, uzlaşmacı çözümler aramaya, birbirlerinin çıkarlarını dikkate almaya çağırdı. Hepsi nafile. NATO ülkeleri bizi duymak istemedi, bu da aslında tamamen farklı planları olduğu anlamına geliyor. Bu planları gördük. Açıkça, Kırım da dahil olmak üzere tarihi topraklarımızın işgali için Donbass'ta operasyon için hazırlıklar devam ediyordu. Kiev yönetimi, nükleer silah edinme konusunda açıklamalar yaptı. NATO bloğu, çevremizde yayılıyordu" dedi.

"SAVAŞ KARARI DOĞRU BİR KARARDI"
Rusya'nın çevresindeki ve sınırlarına yaklaşan tehditlere cevap verdiğini savunan Putin, "Tekrar ediyorum, askeri altyapının nasıl geliştiğini, yüzlerce yabancı danışmanın nasıl çalışmaya başladığını, NATO ülkelerinden en modern silahların düzenli teslimatları olduğunu gördük. Tehlike her geçen gün büyüyordu. Rusya saldırganlığa önleyici bir tepki verdi. Zoraki, zamanında ve tek doğru karardı. Egemen, güçlü, bağımsız bir ülkenin kararı" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın farklı bir karaktere sahip olduğunu sözlerine ekleyerek, "Ama biz farklı bir ülkeyiz. Rusya'nın farklı bir karakteri var. Vatan sevgisinden, inanç ve gelenek değerlerinden, atalarımızın örf ve adetlerinden, tüm halklara ve kültürlere saygıdan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

PUTİN AÇIKLAMALARI NE ANLAMA GELİYOR? PUTİN NE İSTİYOR?

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bu mücadele nasıl hareket etmeleri gerektiği hususunda ipuçları verdi. Bunu böyle okumak lazım. Sadece ve sadece buradaki konuşma her şeyi açıklamazdı. Bununla beraber gelecek diğer konular bakmak gerekir. Örneğin askere almak için bazı pusula konusu var acaba bunlar doğru mu? Buradan toplam olarak bir yorum yapmamız gerekecek. Şu anda biz iddiamıza devam ediyoruz. Bu iddiamızda haklıyız ve başarmak için ne varsa elimizden geleni yapacağız gibi bir okuma yapmamızda fayda var.

BATI İLE SAVAŞIYOR

Putin Batı ile savaşıyor, NATO ile savaşıyor şu anda fiilen baktığınız zaman. Dolayısıyla Putin'in söylemlerinin bu yöne doğru kaymış olması çok normal. Putin'in söyleminden okuyacağımız şey bir eşikte olmaları yönünde. Rusya'nın başarısız olduğunun söylemi doğrultusunda en büyük kanıt Çernihiv bölgesindeki birliklerini çekip bunların hepsini Donbas'a doğru aktaraması yeniden bir harekat yaptığını kendisi itiraf etmesi. Putin kendi ağzından söyledi. Hem zaman hem kuvvet kaybı olduğunu sahadaki işlerin Putin'in istediği gibi gitmediğinin doğru olduğunu gösteriyor.

Putin dünyaya seslendi PUTİN DÜNYAYA SESLENDİ

Putin açıklamaları ne anlama geliyor? PUTİN AÇIKLAMALARI NE ANLAMA GELİYOR?

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