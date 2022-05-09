Tayvan'da 8.0 büyüklüğünde deprem! Son depremler
Son dakika haberine göre: Başkent Taipei'yi de sallayan şiddetli depremin büyüklüğü, 6.2 olarak açıklandı. Japonya ise depremin büyüklüğünü 8 olarak verdi.
Güney Asya ülkesi Tayvan, yerel saatle 14.23'te şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin büyüklüğü, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ve yerel büro tarafından 6.2 olarak açıklandı.
Japonya ise, sarsıntının büyüklüğünü 8 olarak verdi.
Depremin merkez üssü, 350 bin nüfuslu Hualien şehrine yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta.
Sarsıntı okyanusun 10 kilometre altında gerçekleşti.
SON DEPREMLER
6 km E of Elgin, South Carolina 2022-05-09 08:32:47 (UTC+03:00) 3.1 km
2.7 11 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2022-05-09 07:32:16 (UTC+03:00) 13.7 km
4.5 South Sandwich Islands region 2022-05-09 07:04:25 (UTC+03:00) 10.0 km
4.5 31 km SSW of Añelo, Argentina 2022-05-09 06:20:02 (UTC+03:00) 10.0 km
3.4 9 km E of Pāhala, Hawaii 2022-05-09 05:08:49 (UTC+03:00) 31.9 km
2.6 5 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2022-05-09 04:50:26 (UTC+03:00) 12.0 km
2.6 14 km ESE of Crowder, Oklahoma 2022-05-09 02:50:32 (UTC+03:00) 0.3 km
4.4 237 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 2022-05-09 02:50:10 (UTC+03:00) 10.0 km
5.4 246 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 2022-05-09 02:33:15 (UTC+03:00) 10.0 km
4.9 290 km SW of Kupang, Indonesia 2022-05-09 02:03:45 (UTC+03:00) 10.0 km
2.8 Alaska Peninsula 2022-05-09 02:00:57 (UTC+03:00) 96.0 km
5.5 93 km W of Tobelo, Indonesia 2022-05-09 00:51:41 (UTC+03:00) 56.3 km
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