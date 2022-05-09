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Paniğe neden olan manzara! Gökyüzü kızıla boyandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Paniğe neden olan manzara! Gökyüzü kızıla boyandı

Son dakika dünya haberi... Çin'in doğusundaki Zhoushan kentinde gökyüzünün renginin kızıla dönmesi paniğe neden oldu. Yetkililer ise açıklama yaptı...

Çin'in Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde Cumartesi günü akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı.

Gökyüzünün renginin değişmesi nedeniyle bölge sakinleri panik yaşarken, yetkililer açıklama yaptı.

Paniğe neden olan manzara! Gökyüzü kızıla boyandı

Zhoushan meteoroloji bürosundan yapılan açıklamada, gökyüzünün kızıla dönmesinin nedeninin ışık kırılması ve limandaki gemilerin ışığının yansıması olabileceği belirtildi.

Paniğe neden olan manzara! Gökyüzü kızıla boyandı

Meteoroloji bürosundan bir yetkili, olayın yaşandığı gün havanın sisli ve bulutlu olduğunu, ışığın alçak seviyedeki bulutlardan yansımış olabileceğini kaydetti.

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