Paniğe neden olan manzara! Gökyüzü kızıla boyandı
YAŞAM İHA
Son dakika dünya haberi... Çin'in doğusundaki Zhoushan kentinde gökyüzünün renginin kızıla dönmesi paniğe neden oldu. Yetkililer ise açıklama yaptı...
Çin'in Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde Cumartesi günü akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı.
Gökyüzünün renginin değişmesi nedeniyle bölge sakinleri panik yaşarken, yetkililer açıklama yaptı.
Zhoushan meteoroloji bürosundan yapılan açıklamada, gökyüzünün kızıla dönmesinin nedeninin ışık kırılması ve limandaki gemilerin ışığının yansıması olabileceği belirtildi.
Meteoroloji bürosundan bir yetkili, olayın yaşandığı gün havanın sisli ve bulutlu olduğunu, ışığın alçak seviyedeki bulutlardan yansımış olabileceğini kaydetti.
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