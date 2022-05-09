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Putin'in uçakları havalanamadı! Rusya'da dikkat çeken olay! Hava kuvvetleri nerede?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Putin’in uçakları havalanamadı! Rusya’da dikkat çeken olay! Hava kuvvetleri nerede?

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Başkent Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi. Törene damga vuran olay ise Rus hava kuvvetleri oldu. Her yıl gösteri yapan uçaklar bu yıl, hava muhalefeti nedeniyle kutlamalarda yer almadı. Törenin kutlandığı Kızıl Meydan'da olumsuz hava şartlarına rastlanmadı. Bu durum sosyal medyada "Putin'in uçakları neden havalanmadı?" sorusunu akıllara getirdi.

Rusya'da Sovyet zaferinin 77'nci yıldönümü için hazırlıklar tamamlandı. Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle askerî geçit töreni düzenlendi. Vladivostok'ta ise savaşta hayatını kaybedenlerin anısına 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü gerçekleştirildi.

9 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in ne mesaj vereceği merak ediliyordu.

PUTİN'DEN BATI'YA MESAJ
Rus lider Vladimir Putin, Kızıl Meydan'daki Zafer Günü konuşmasında Ukrayna'daki savaşa yönelik Batı'ya mesaj gönderdi. Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık.

Sovyetlerin çöküşünden sonra ABD eşsiz bir durumdan bahsetti ancak yanılıyorlar. Rusya Sovyetler Birliği'nden ayrı bir karaktere sahip. Biz aynı ülke değiliz. Batı zafer için çok çalışmış olan Rusyaların çabalarını boşa çıkarmak istiyorlardır.

Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, Neo-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz."

PUTİN'İN UÇAKLARI NEDEN UÇAMADI?
Kızıl Meydan'da en az Putin'in konuşması kadar dikkat çeken diğer bir konu ise askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümünün iptal edilmesi oldu.

Onlarca helikopter ve uçağın yapacağı gösteri, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Ancak törenler esnasında uçak ve helikopterlerin uçuşunu engelleyebilecek bir hava muhalefetinin bulunmadığı görüldü.

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