İngiltere’den Rusya-Ukrayna savaşına sert tepki! Putin’e faşizm ve zorbalık göndermesi

"RUSYA'NIN GENELKURMAYI BAŞARISIZ OLUYOR VE BUNU BİLİYORLAR"

Bakan Wallace, Putin'i "Rusya'nın geçmişini ve geleceğini parçalamakla" suçlayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten Putin'in istediği şey, Rus halkının ve dünyanın, devam eden militarizm anıtına hayran kalması ve gözünü korkutması. Rusya'nın genelkurmayı başarısız oluyor ve bunu biliyorlar."