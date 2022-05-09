İngiltere'den Rusya-Ukrayna savaşına sert tepki! Putin'e faşizm ve zorbalık göndermesi
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepki gösterdi. Rusya-Ukrayna savaşından "70 yıl önceki faşizm ve zorbalık" ifadeleriyle bahseden Bakan Wallace, "Ukrayna'da sadece onursuzluk ve kesinlikle yenilgi olabilir." dedi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresi ve Rus generalleri, "geçen yüzyılın totaliter rejimlerinin hatalarını tekrarlayarak 70 yıl önceki faşizm ve zorbalığın aynası olmakla" suçladı.
Wallace, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı gününde, başkent Londra'daki Ulusal Ordu Müzesi'nde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus generallere atıfta bulunan Wallace, "Onlar ve Putin için zafer günü olamaz, Ukrayna'da sadece onursuzluk ve kesinlikle yenilgi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Putin'in, Nazileri yenmek için savaşan Rus askerlerinin onurunu lekelediğini söyleyen Wallace, "Putin, yakın çevresi ve generalleri, geçen yüzyılın totaliter rejimlerinin hatalarını tekrarlayarak 70 yıl önceki faşizm ve zorbalığın aynası oluyor." ifadesini kullandı.
"RUSYA'NIN GENELKURMAYI BAŞARISIZ OLUYOR VE BUNU BİLİYORLAR"
Bakan Wallace, Putin'i "Rusya'nın geçmişini ve geleceğini parçalamakla" suçlayarak, şunları kaydetti:
"Gerçekten Putin'in istediği şey, Rus halkının ve dünyanın, devam eden militarizm anıtına hayran kalması ve gözünü korkutması. Rusya'nın genelkurmayı başarısız oluyor ve bunu biliyorlar."
Ukrayna'da, sivillere yönelik saldırılara, kadın ve çocukların hedef alınmasına ve cinsel şiddet vakalarına dikkati çeken Wallace, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki potansiyel savaş suçları hakkında da bilgi topladığını ve bu suçlardan sorumlu olan herkesten hesap sorulması için bilgilerin kullanılacağını dile getirdi.
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