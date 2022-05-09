09 Mayıs 2022, Pazartesi
Rusya'dan NATO'ya nükleer savaş mesajı! 30 dakikada yok ederiz
Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ederken açıklamalar da peş peşe geliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zafer Günü'ndeki sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Savaş hakkında açıklamalar devam ederken Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin, NATO'yu nükleer savaşa karşı uyardı.
Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:41
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