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Rusya'dan NATO'ya nükleer savaş mesajı! 30 dakikada yok ederiz

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ederken açıklamalar da peş peşe geliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zafer Günü'ndeki sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Savaş hakkında açıklamalar devam ederken Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin, NATO'yu nükleer savaşa karşı uyardı.

Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:41
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Rusya’dan NATO’ya nükleer savaş mesajı! 30 dakikada yok ederiz

Rusya Ukrayna savaşı 74. gününü geride bırakırken dünyanın gözü Moskova'ya çevirildi. Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğrattığı gün olarak bilinen ve her yıl büyük askeri törenlerle kutlanan 'Zafer Günü' Putin'in konuşmasının yankıları sürerken Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin'den NATO'ya gözdağı geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya’dan NATO’ya nükleer savaş mesajı! 30 dakikada yok ederiz

"BİR SARMAT FÜZESİ YETER" DENİLMİŞTİ

Daha önce Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen ünlü gazeteci Vladimir Solovyov İngiltere'yi açık açık tehdit etmiş , "Görünüşe göre, bir Sarmat füzesi demek eski bir Büyük Britanya demek" ifadelerini kullanmıştı.

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Rusya’dan NATO’ya nükleer savaş mesajı! 30 dakikada yok ederiz

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, ABD'yi vurabilecek kapasitedeki nükleer füzeler hakkında yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çeken Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin, bu kez NATO'ya 'nükleer savaş' uyarısında bulundu.

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Rusya’dan NATO’ya nükleer savaş mesajı! 30 dakikada yok ederiz

YARIM SAAT İÇİNDE YOK EDERİZ

Rogozin, NATO'nun Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü öne sürerken, 'Nükleer bir savaşta NATO ülkeleri bizim tarafımızdan yarım saat içinde yok edilecek' dedi.

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Rusya’dan NATO’ya nükleer savaş mesajı! 30 dakikada yok ederiz

"SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLUR"

Bu açıklamaları ile dünya gündemine oturan Rogozin sözlerini 'Ancak buna izin vermemeliyiz, çünkü karşılıklı nükleer saldırıların sonuçları dünyamız için çok ağır olur. Dolayısıyla, ekonomik ve askeri olarak daha güçlü olan bu düşmanı konvansiyonel yöntemlerle yenmemiz gerekecek.' ifadeleri ile sürdürdü.