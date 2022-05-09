Rusya’dan NATO’ya nükleer savaş mesajı! 30 dakikada yok ederiz

"SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLUR"

Bu açıklamaları ile dünya gündemine oturan Rogozin sözlerini 'Ancak buna izin vermemeliyiz, çünkü karşılıklı nükleer saldırıların sonuçları dünyamız için çok ağır olur. Dolayısıyla, ekonomik ve askeri olarak daha güçlü olan bu düşmanı konvansiyonel yöntemlerle yenmemiz gerekecek.' ifadeleri ile sürdürdü.