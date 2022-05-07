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Mariupol'de tahliyeler tamam! Dünyanın gözlemlediği yerde kadın çocuk ve yaşlı kalmadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Mariupol’de tahliyeler tamam! Dünyanın gözlemlediği yerde kadın çocuk ve yaşlı kalmadı

Rusya ve Ukrayna arasında 2,5 aydır devam eden savaşta dünyanın gözlemlediği Mariupol'de flaş bir gelişme yaşandı. Rusya'nın kuşatma altına aldığı Mariupol'de Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların tahliye edildiği belirtildi.

Rusya'nın kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların tahliye edildiği bildirildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol'deki insani operasyon kapsamında Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını belirtti.

İNSANI KISMI DA TAMAMLANDI

Vereşçuk, "Devlet Başkanı'nın talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı." ifadesini kullandı.

SESSİZLİK REJİMİ İLAN EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta sonu Azovstal Fabrikası'ndan sivillerin tahliyesi için Rus ordusu sessizlik rejimi ilan ederek çatışmaları durdurmuş ve sivillerin çıkması için tahliye koridoru oluşturmuştu.

Tahliye operasyonuna Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü mensupları da katılmış, 100'den fazla sivil fabrikadan çıkarılak güvenli yerlere götürülmüştü.

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