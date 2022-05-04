Ukrayna’dan Rus ordusu hakkında flaş iddia! Rusya’nın kayıpları açıklandı

BİLANÇOYU AÇIKLADILAR

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 24 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslara ait 194 uçak, 155 helikopter, 1077 tank, 2 bin 610 zırhlı araç, 491 top, 163 roketatar sistemi ve 81 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.