Ukrayna'dan Rus ordusu hakkında flaş iddia! Rusya'nın kayıpları açıklandı
Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklık "kayıp" açıklamaları devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan "Rus ordusunun kayıpları" açıklamasında, 24 bin 500 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1077 tankın imha edildiği belirtildi.
Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 24 bin 500 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1077 tankını kaybettiğini bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 24 bin 500 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1077 tankını kaybettiğini bildirdi.
Başkanlık, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu.
BİLANÇOYU AÇIKLADILAR
Açıklamada, Rus ordusunun toplam 24 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslara ait 194 uçak, 155 helikopter, 1077 tank, 2 bin 610 zırhlı araç, 491 top, 163 roketatar sistemi ve 81 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.
Rus güçleri, 1867 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 303 insansız hava aracını da yitirdi. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? Diyanet açıklaması
- Green Card ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı Green Card başvuru sonuçları son durum nedir?
- Otoyol ve köprü ücretsiz geçiş bitti mi? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman?
- Bankalar ve kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 4 Mayıs banka ve kargolar saat kaçta açılacak?
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü ile ilgili mesajlar
- Bugün eczaneler açık mı? 4 Mayıs'ta hangi eczaneler açık? İşte açık olan nöbetçi eczaneler
- TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ: TV 8.5 D-Smart ve Digiturk'te var mı? TV 8.5 hangi platformlarda kaçıncı kanalda?
- Altın fiyatları türbülansa girdi, düşüş baş gösterdi! Alım-satım yapanlar dikkat! Kapalıçarşı ons, çeyrek, yarım, gram fiyatları...
- 18 yaşına gelen herkes başvurabiliyor! İŞKUR'dan Mayıs ayı için müjde geldi! Minimum 5.050 TL maaşla 103.880 işçi alımı yapılacak! Başvurular...
- Üç Kız Kardeş dizisi nede yok, final mi yaptı? Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? 3 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- 3.250 bekçi alımı başvuru son gün ne zaman? EGM PA 2022 1. dönem bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti...