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Zelenskiy 'bedelini ödeyecekler' diyerek duyurdu! Orduya katılan Ukraynalı gazeteci Oleksandr Makhov hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından mesleğini bırakarak orduya katılan gazeteci Oleksandr Makhov'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Zelenskiy 'kahraman' ilan ettiği gazetecinin 'en cesurlar arasında her zaman ilk sırada' olduğunu vurgulayarak 'bedelini ödeyecekler' dedi.

Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:24
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Zelenskiy ’bedelini ödeyecekler’ diyerek duyurdu! Orduya katılan Ukraynalı gazeteci Oleksandr Makhov hayatını kaybetti

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Birçok Ukraynalı, topraklarını savunmak için ülkede kalarak Rus askerlerine karşı savaşıyor.

Savaşta iki ay geride kalırken Ukrayna'daki can kayıpları da giderek artıyor.

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Zelenskiy ’bedelini ödeyecekler’ diyerek duyurdu! Orduya katılan Ukraynalı gazeteci Oleksandr Makhov hayatını kaybetti

ZELENSKİ BİZZAT DUYURDU: HER ZAMAN EN CESURLAR ARASINDAYDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki Ukraynalı Gazeteci Oleksandr Makhov'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Zelenskiy ’bedelini ödeyecekler’ diyerek duyurdu! Orduya katılan Ukraynalı gazeteci Oleksandr Makhov hayatını kaybetti

"Bugün konuşmama bir hikaye ile başlayacağım. Bu hikaye tanınmış bir gazeteci olan Oleksandr Makhov hakkında." diye sözlerine başlayan Zelenski, Ukrayna'nın Kharkiv bölgesindeki İzium kenti yakınlarında öldüğü belirtilen genç adam hakkında şunları söyledi;

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Zelenskiy ’bedelini ödeyecekler’ diyerek duyurdu! Orduya katılan Ukraynalı gazeteci Oleksandr Makhov hayatını kaybetti

"Ukrayna ve Dom TV kanallarındaki haberlerini eminim görmüşsünüzdür. Kendisi Vatansever, samimi ve daima kibirden uzak biriydi. Her zaman en cesurlar arasında ilk sıralardaydı. Rusya bu ölümün sorumluluğunu üstlenecek, bedelini ödeyecek. Ukrayna için zafer kazanacağız"

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Zelenskiy ’bedelini ödeyecekler’ diyerek duyurdu! Orduya katılan Ukraynalı gazeteci Oleksandr Makhov hayatını kaybetti

GAZETECİLİĞİ BIRAKIP ORDUYA KATILMIŞTI

Makhov, Rusya ile savaşın başlangıcında askerlik hizmeti için gönüllü olmadan önce Ukrayna televizyonunda canlı yayın muhabiriydi. Savaşın başlaması ile gazeteciliği bırakıp orduya katılmıştı.