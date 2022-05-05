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Zelenskiy 'bedelini ödeyecekler' diyerek duyurdu! Orduya katılan Ukraynalı gazeteci Oleksandr Makhov hayatını kaybetti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından mesleğini bırakarak orduya katılan gazeteci Oleksandr Makhov'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Zelenskiy 'kahraman' ilan ettiği gazetecinin 'en cesurlar arasında her zaman ilk sırada' olduğunu vurgulayarak 'bedelini ödeyecekler' dedi.
Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:19Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:24