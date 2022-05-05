Zelenskiy ’bedelini ödeyecekler’ diyerek duyurdu! Orduya katılan Ukraynalı gazeteci Oleksandr Makhov hayatını kaybetti

"Bugün konuşmama bir hikaye ile başlayacağım. Bu hikaye tanınmış bir gazeteci olan Oleksandr Makhov hakkında." diye sözlerine başlayan Zelenski, Ukrayna'nın Kharkiv bölgesindeki İzium kenti yakınlarında öldüğü belirtilen genç adam hakkında şunları söyledi;