Çin JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

Çin, yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 8 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, bir Jilin-1 Kuanfu 01C ile 7 adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.