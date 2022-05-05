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Çin JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Çin JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

Gaofın uydularını ilk kez dünyayı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlayan Çin, 8 adet JILIN-1 uydusunu başarıyla fırlattı.

Çin, yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 8 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, bir Jilin-1 Kuanfu 01C ile 7 adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna ulaştığı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 418'inci başarılı uzay görevi oldu.

Uyduların arazi takibi, kent planlama ve afet izleme amaçlarına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez dünyayı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

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