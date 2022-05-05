New York Times’tan flaş iddia! Rus general suikastlarının arkasından onlar çıktı

Savaşın başladığı günden bu yana ABD'nin düzenli olarak, yer değiştiren mobil Rus karargahları hakkında Ukrayna'ya bilgi aktardığı iddialarının yanı sıra, cephe hattındaki coğrafi bilgilerle ABD'den gelen bilgileri birlikte analiz eden Ukrayna ordusunun bu sayede savaşta önemli bir avantaj elde ettiği de haberde yer aldı.

Pentagon ve Beyaz Saray'dan henüz habere ilişkin bir yorum gelmezken yayınlanan haberin ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Konsey Sözcüsü Adrienne Watson, haberin yayımlanmasından sonra istihbaratı, Ukrayna'yla Rus generallerin öldürülmesi niyetiyle paylaşmadıklarını belirtti.