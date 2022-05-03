İngiltere Başbakanı Johnson Ukrayna Parlamentosuna hitap etti! 300 milyon sterlinlik yeni paket

"PUTİN'İN YENİLMEZ OLDUĞU EFSANESİNE SON VERDİNİZ"

Kiev'in günler içinde düşeceğine inananlar olduğunu ve Ukrayna yönetimine sürgünde bir hükümet kurması için teklif götürüldüğünü anlatan Johnson, buna karşın Ukrayna halkı ve ordusunun işgale karşı koyduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın Kiev'e kadar gelen Rus ordusunu yenilgiye uğrattığını söyleyen Johnson, "Putin'in yenilmez olduğu efsanesine son verdiniz, askeri tarihiniz ve ülkenizin tarihindeki en görkemli bölümlerden birini yazdınız." diye konuştu.