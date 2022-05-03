ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’ya mı gidiyor? Beyaz Saray’dan açıklama geldi

BIDEN UKRAYNA'YI ZİYARET EDECEK Mİ?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, birçok liderler Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna'ya desteklerini gösterdi. En çok merak edilen lider olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'yı muhtemel ziyareti hakkında konuşan Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Ukrayna'yı ziyaret etmeyi istediğini fakat şu an için böyle bir planın olmadığını ifade etti.