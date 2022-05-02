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Zelenskiy'nin sözleri çarpıtıldı mı? Ukrayna'dan Zelenskiy'nin Türkiye'ye ilişkin cümleleri hakkında açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Zelenskiy’nin sözleri çarpıtıldı mı? Ukrayna’dan Zelenskiy’nin Türkiye’ye ilişkin cümleleri hakkında açıklama

Yunan medyasına yaptığı konuşmada "Rus turistlere ev sahipliği yapan Türkiye'ye kırgınız" sözünü kullanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ilişkin Ukrayna'dan açıklama yapıldı. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı açıklamada "Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımları kasıtlı olarak yazma çabaları Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez." ifadesini kullandı. Bodnar ayrıca "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ukrayna’ya siyasi desteği için minnettar ve ülkeye yönelik Rus saldırganlığının son bulması ve kalıcı barışın temin edilmesi konusunda Türk Devleti liderinin çabalarını takdir ediyor." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Yunanistan'da yayın yapan bir televizyon kanalına verdiği demeçte Türkiye'ye ilişkin kullandığı ifadeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

"İÇERİĞİNDEN KOPARILMIŞ BAZI KISIMLAR KASITLI OLARAK YAZILDI"

Büyükelçi Bodnar, "Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımları kasıtlı olarak yazma çabaları Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'ya siyasi desteği için minnettar ve ülkeye yönelik Rus saldırganlığının son bulması ve kalıcı barışın temin edilmesi konusunda Türk Devleti liderinin çabalarını takdir ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığındaki Türk heyetinin Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yapılan başarılı müzakerelerin bunun örneğini teşkil ettiğini vurgulayan Bodnar, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'NİN YAPTIKLARI SON DERECE DEĞERLİDİR"

"Türkiye'nin savaşta olan Ukrayna'ya insani yardımı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yetim çocuklar ile birlikte ülkemizin diğer vatandaşlarını kabulü son derece değerlidir."

Bodnar, Ukrayna ve Türkiye'nin, küresel güvenlik sisteminin pekiştirilmesi, ikili ticaretin her taraflı geliştirilmesi ve Ukrayna'nın yeniden yapılanması için yoğun etkileşim konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'da yapmaya devam ettiği cinayetler, suçlar ve yıkımlar kapsamında Ukrayna toplumunun işgalci devlet ile ilgili paylaşılan bilgilere son derece duygusal tepki verdiğini anlamak gerekiyor. " ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Ukrayna topraklarına barışın bir an önce geri dönmesi dileğinde bulundu.

ZELENSKİY NE DEMİŞTİ?

Yunan televizyonunun iddiasına göre Ukrayna lideri Zelenskiy, "Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye kırgınım. Durumu böyle şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır." ifadelerini kullanmıştı.

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