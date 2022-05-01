Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan'a çağrı! Bizi kurtarın
Ukraynalı Binbaşı Volynskyi, Rusya savaşının ortasında çektiği video kaydı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Savaşı durdurmak için 2 aydır yoğun mesai harcayan Başkan Erdoğan'a seslenen Binbaşı Volynskyi, "Türk tarafının güvenlik garantileriyle bizi Azovstal'dan fiilen kurtarması için çağrıda bulunuyorum! Yardımınıza çok güveniyoruz! Size çok minnettarız" dedi.
Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden beri ise Ukrayna'nın kenti Mariupol, en büyük darbeyi almış durumda. Neredeyse küle dönen şehirde bulunan Binbaşı Serhiy Volynskyi'den Türk Halkı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderildi.
"DURUM ÇOK ZOR"
Video kaydıyla yaşadıklarını anlatan Binbaşı Volynskyi şu ifadelere yer verdi:
"Türk halkı! Sayın Recep Tayyip Erdoğan! 36. Garnizon Komutanı vazifesinden size sesleniyorum. Durum çok zor. Çatışma bir gün bile durmadı. Düşman her gün hava saldırıları düzenliyor, kara ve deniz üslerinin çeşitli topçu sistemlerini kullanarak ateş açıyor, tanklar, savaş araçları, insan gücü gruplarıyla bize saldırılar gerçekleştiriyor."
600 YARALI ASKER VAR
600 yaralı askerin olduğundan ve acil tıbbi desteğe ihtiyaçları olduğundan bahseden binbaşı, "Aramızda yaralı siviller de bulunuyor ve onların da yardımınıza ihtiyacı var. Ayrıca tesiste bizimle birlikte yüzlerce sivil ve onlarca çocuk var. Çocuklardan en küçüğü dört aylık" dedi.
"HASTANE BOMBALANDI"
Dün yaşadıkları bombalanma olayını anlatan Ukraynalı asker sözlerine "Daha dün, sahra hastanemizin ameliyathanesini bombaladılar ve artık askerlere ve sivillere tıbbi yardım sağlayamıyoruz" ifadeleriyle devam etti.
2 TALEBİ VAR
Volynskyi Türk halkına ve Başkan Erdoğan'a seslenerek 'çıkarma' politikasının uygulanmasını talep etti ve isteklerini şöyle sıraladı:
"Mariupol garnizonunun Türkiye topraklarına güvenli bir şekilde çıkartılması ve Türk tarafının güvenlik garantileriyle bizi Azovstal'dan fiilen kurtarması için çağrıda bulunuyorum! Yardımınıza çok güveniyoruz! Size çok minnettarız!
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